Dudu é ídolo do Palmeiras, mas colhe o que plantou e não é vítima de nada

Estou observando os debates e opiniões sobre a saída de Dudu do Palmeiras, especialmente em relação a ter ou não uma festa de despedida. Vi algumas opiniões definindo como absurdo que ele saia do Palmeiras sem o reconhecimento merecido pelo clube.

Comentam que a briga entre a presidente Leila Pereira e ele é o motivo pelo qual não está sendo organizada uma festa. Dizem que é falta de respeito e consideração com o maior ídolo do clube no século 21.

Do jeito que estão falando, parece que o Dudu sempre se comportou bem, respeitando tudo o que o Palmeiras fez por ele. Uma relação, seja ela como for e com quem for, é bilateral, e não unilateral.