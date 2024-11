Quem morde virilha de torcedor tem moral para afastar jogador egocêntrico?

O que dizer sobre o afastamento do Gabriel do Flamengo? Só pela entrevista depois da vitória por 1 a 0 em cima do Atlético-MG no último domingo (10) já seria motivo suficiente para um afastamento, mas não pelo Marcos Brás. Primeiro, porque o Gabriel já teve diversos comportamentos egotistas durante todos esses anos, e quem passava a mão na sua cabeça era o próprio Marcos Braz. Quem deveria ter sido afastado há muitos anos era o próprio vice de futebol.

Será que morder a virilha de um torcedor no shopping é menos grave do que os comportamentos mimados e egocêntricos do Gabriel? Não gostar de sair de jogo, ficar com cara feia de propósito no banco para todas as câmeras filmarem, chutar os copinhos de água e colocar a camisa de outro clube é muito mais grave do que uma agressão física? (Leiam: mordida na virilha).

Quem fez mais pelo Flamengo? Marcos Braz ou Gabriel? Os gols decisivos do Gabriel pesam menos do que as péssimas escolhas e decisões do Marcos Braz? Gabriel fez gols dos títulos das duas Libertadores (2019 e 2022) e o Marcos Braz cantou: "Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar."