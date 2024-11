Por que o Al-Hilal está pensando em abrir mão de Neymar em janeiro?

Logo após a cirurgia, Neymar foi para o seu cruzeiro e não fez a fisioterapia seriamente como faria em um clube. Ficou jogando pôquer de madrugada com a perna dobrada, além de rodas de samba na mesma posição, e isso todos viram.

Já nesse momento, o Al-Hilal não gostou nada da sua atitude, mas deve ter pensado assim: "Vamos esperar até ele voltar, porque se voltar bem, pouco importa o que ele fez". Porém, o tempo foi passando e, após mais de 1 ano, Neymar teve sua primeira aparição em campo por uns 25 minutos e, depois, mais uns 29 minutos, quando saiu com uma contusão na coxa. Essas duas aparições não significam que ele voltou a jogar, e sim uma readaptação aos gramados.

Voltar a jogar é ficar em campo pelos menos meio tempo com a partida indefinida, chutar, pular de cabeça, dividir, fazer e sofrer faltas, e isso Neymar não chegou nem perto de fazer. O primeiro sinal de descontentamento com suas atitudes foi a de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Iriam esperar até janeiro para avaliar suas condições e, aí sim, decidirem o que fazer, só que já estão avaliando uma possível saída de Neymar. Se ele estivesse minimamente bem, com uma evolução clara de suas condições, talvez o Al-Hilal não estivesse pensando em rescindir o contrato.

As falas de Jorge Jesus desde o início não foram a favor do Neymar, não por implicância do treinador, mas porque ele estava percebendo algo que não lhe agradava.

O Al-Hilal gastou uma fortuna com o Neymar e, com todo o direito, estava exigindo profissionalismo. Pela primeira vez Neymar encontrou um treinador e um clube que não passaram a mão na sua cabeça, e sim o cobraram de forma firme e clara.

Jorge Jesus não é como Tite, Fernando Diniz e Dorival Jr. Com ele, o jogador tem que ser profissional, e Jorge Jesus jamais será refém do jogador, principalmente de alguém com o histórico de deboche do Neymar.