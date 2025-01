Neymar deve ser apresentado 6ª no Pacaembu e marcar presença na Vila

Quando? Que horas? Onde? O Brasil vive a expectativa pela chegada de Neymar ao Brasil. A foto com as malas feitas já foi postada e agora Santos, staff do atleta, patrocinadores e a Federação Paulista se organizam para a apresentação.

A previsão é de que Ney seja apresentado na sexta-feira no Pacaembu, às 11h, e depois siga para Santos, na Vila Belmiro. A ideia é que ele esteja presente no estádio no clássico do peixe contra o São Paulo, no sábado.

Os organizadores correm contra o tempo para prepararem surpresas e criarem interação e conexão entre Ney e os amantes do futebol! Afinal, não precisa ser santista para estar ansioso com o retorno do menino da Vila ao Brasil.