João Fonseca é fenômeno! "Estamos "Fonsequizados"

Foi o primeiro desafio dele em um Grand Slam. De cara, uma partida memorável com vitória em cima do russo Andrey Rublev, atual número 9 do mundo, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/3 e 7/6, avançando para a próxima fase do Australian Open.

Agora são 22 sets consecutivos sem perder, sendo 14 vitórias seguidas e 9 jogos sem ser derrotado em um set. Isso é João Fonseca, amigos. É somente o começo! Na estreia, parecia que o garoto era o cabeça de chave, e o russo um mero jogador. Um nível de tênis assustador do brasileiro!

Até o perfil do Austrália Open se rendeu ao jovem, com a postagem: "The kid is special". Na tradução: "A criança é especial". Na entrevista final, João até soltou: Aqui é Brasil! Vamos! Ele, inclusive, já aparece provisoriamente entre os 100 melhores do ranking mundial. Que venha o Itália agora! O próximo adversário do tenista será Lorenzo Sonego, atual 55º colocado do ranking da ATP, na próxima rodada do Grand Slam.