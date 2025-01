Cruzeiro cria mascote exclusiva para o futebol feminino; qual o peso disso?

Já outros times até trouxeram a figura da mulher, mas em um contexto ainda muito coadjuvante. Em 2014, o Bahia inovou e apresentou a "Lindona", personagem inspirada na Mulher-Maravilha, acompanhando o Super-Homem criado por Ziraldo em 1979, que homenageava o apelido "Tricolor de Aço".

Já em 2020, o Náutico lançou dois mascotes no Dia Internacional da Mulher: o "Timbu de Chernobyl" e sua companheira, que desde então participa dos jogos nos Aflitos. Em 2022, o Fortaleza apresentou a leoa Stella, irmã do mascote Juba, cujo nome remete ao clube que originou o Fortaleza Esporte Clube. Outros brasileiros, como Remo, Chapecoense e Sport, também contam com duplas de mascotes inspirados em personagens femininas.

É interessante que o olhar para a mulher venha mudando e se abrindo para que o foco seja hoje no que ela realmente é. Não cabe mais apenas ter uma figura para "ficar ao lado" e para ser vista, é necessário um símbolo que mostre individualidade e se identifique com quem está em campo e nas arquibancadas; com aquelas que realmente vivem o futebol.

Vale ressaltar que conforme a última pesquisa de torcida feita pelo Datafolha, cerca de 75% das mulheres brasileiras têm um clube de futebol favorito. Com base na estimativa populacional mais recente do IBGE, atualizada em julho de 2024, o Brasil possui 109,43 milhões de mulheres, representando 51,48% da população nacional. Ao cruzar esses números com os dados do levantamento, o total de torcedoras potenciais chega a 82,07 milhões. Portanto, o lugar delas também é no campo de futebol e onde mais quiserem. Elas precisam ser reconhecidas nesse ambiente e se sentirem verdadeiramente identificadas.

Ter uma mascote hoje é muito mais do que ter uma figura feminina no gramado para "representar', é entender que as mulheres são particulares e que o futebol feminino e para as mulheres é uma realidade consolidada, própria e que precisa ser respeitada. Basta saber agora como o exemplo fora das quatro linhas será seguido internamente no clube celeste e demais equipes em investimento e em importância para modalidade. Entretanto, até agora, golaço!