'Jamais imaginava ganhar', diz Marta após vencer prêmio com próprio nome

Marta não esperava vencer o prêmio que leva o seu nome na cerimônia do The Best, da Fifa, realizada nesta terça-feira (17). A brasileira teve seu gol em amistoso contra a Jamaica em 1° de junho eleito o mais bonito do futebol feminino na temporada.

Quando recebi a homenagem da Fifa com a criação do prêmio com o meu nome, eu imediatamente comecei a sonhar com essa conquista, mas jamais imaginava ganhar já de primeira. Por esse motivo e também por ter marcado com a camisa da seleção brasileira, ainda mais no meu Nordeste, sem dúvida é muito especial para mim. Já estou pensando em 2025. Marta à coluna

Marta conquista 1° prêmio Marta

Marta completou a goleada do Brasil por 4 a 0 sobre a Jamaica, tendo deixado uma defensora para trás e finalizado no ângulo da goleira adversária.