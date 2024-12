Tudo começou em um tango: Como Deyverson e Cavani trocaram camisas

Agora o que ninguém esperava era a amizade com Cavani e a troca de camisetas entre os jogadores que foi publicada na terça-feira (10) pelo jogador atleticano nas redes sociais.

A troca ocorreu justamente na Argentina, ainda na semifinal da Libertadores. O jogador foi com a esposa a um passeio que tinha o tango como atração e foi comunicado que Cavani gostaria de enviar uma camisa autografada para ele.

"O cara que trabalhava no tango falou que ele queria me dar a camisa dele do Boca. O Cavani ficou de ir lá no hotel me conhecer também, né? Só que não deu certo, porque estava muito longe. E também tinha o campeonato, né? Aí ele mandou a camisa dele para mim e eu mandei a minha para ele", contou o brasileiro.

O camisa 9 do Galo ainda contou que continua mantendo contato pelo Instagram com o jogador uruguaio e que adorou receber a foto do atleta com a camisa do alvinegro. Um tango pode render muitas histórias hein gente?