Abel foi chamado de burro por palmeirenses e isso dói em mim. Ingratidão?

Uma imensa parede obstruía a vista, mas torcedores mesmo assim acreditaram que valia à pena ir ao estádio. Uma arquibancada que vibrou nos primeiros momentos com o Palmeiras começando melhor, mas que se decepcionou com os 3 gols do Botafogo e que se dividiu quando Abel Ferreira foi chamado de burro depois da saída de Estevão.

Mas o que teria feito o técnico tão amado ser chamado assim? Justo o que é visto como quem sempre tem um plano? Alguns afirmam que é pela dificuldade de vencer os times da parte de cima da tabela. Outros não entenderam a saída de Estevão, que teria até pedido pra deixar o gramado. Para muitos a insistência com Rony e Felipe Anderson irrita, e tem até aqueles que questionam a birra com Dudu.

Em entrevista, Abel se posicionou sobre o tema e disse entender a cobrança da torcida, já que é um trabalho longo à frente do alviverde. Entretanto, o fato é que Abel em 2024 não rendeu como em outros anos, e que time que ganha sempre, deixa a torcida mal acostumada.