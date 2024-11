O que parte da torcida do Atlético-MG fez foi horrível, revoltante e triste

Hoje parte dos torcedores do Atlético-MG fez a Arena MRV ficar feia, sem cor e suja. Foi decepcionante! Meus olhos se encheram d'agua, e eu parecia não acreditar no que via. Por alguns segundos, eu me questionei se continuava ali ou se só pegava minhas coisas e ia embora, porque aquilo não era um espetáculo de futebol.

Eu tive vergonha pelos meus colegas de profissão que foram hostilizados e receberam objetos, copos, bebidas e comida na cabeça! Eu tive medo dos torcedores enfurecidos que pareciam querer destruir tudo. Não é essa torcida que eu cresci amando e admirando. Confesso que foi um dos dias mais infelizes como profissional cobrindo uma final e, especialmente, um jogo do Galo.

O que vi a torcida que tanto amo e apoio fazer foi inaceitável. Na hora, eu só pensava que, se houvesse justiça, jamais o resultado seria a vitória. Uma torcida que tem atitudes assim não merece comemorar e vencer. O cenário foi de guerra, de vandalismo e nem de longe aquilo se aproximava da Arena que tanto lutamos pra ter!