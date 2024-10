Greve de transportes faz Atlético-MG e torcedores ficarem na Argentina

Era uma terça-feira de Copa que acabou por ser prolongada. Depois do empate contra o River e a classificação para a final da Libertadores, os torcedores do Atlético-MG, e o próprio time, não conseguiram voltar para o Brasil. Uma greve no setor de transportes na Argentina provocou o cancelamento de quase 300 voos nesta quarta-feira, incluindo dezenas de conexões com o Brasil.

O Atlético já sabia da paralisação e programou o retorno da equipe para quinta-feira pela manhã. Já os torcedores estão sendo realocados em outros voos, por isso perderam compromissos no Brasil. "Eu tinha uma reunião hoje em Fortaleza e querem remarcar meu voo para amanhã. O trajeto ainda passaria por Lima, o que não me atende. Pelo que entendi aqui, só companhias low cost estão operando. A Latam cancelou os voos e nao deu nenhuma assistência para o passageiro. Cancelei minha passagem com a Latam e comprei outra passagem via RJ da Jetsmart para tentar embarcar hoje, às 15h30, disse Marise Brandão, torcedora do Galo que está desde o início da manhã procurando alternativas para deixar o país.

A greve é liderada por sindicatos de vários setores de transporte de pessoas e cargas que protestam contra as políticas de ajuste econômico da gestão de Javier Milei. O governo tem planos de privatização, redução de subsídios e da estrutura estatal. "O pior é que as companhias aéreas não vão arcar com nada. Elas falam que que a culpa nao é delas e me mandaram procurar minha agência", conta Marise.