Vini Jr. - Um dos maiores assaltos e frustrações da história do futebol!

Acredito até que, na seleção, ele poderia ter tido um melhor desempenho e assumido um protagonismo maior. Na Copa América, foi feio ficar de fora de um jogo tão decisivo contra o Uruguai, por suspensão. Entretanto, no Real, é indiscutível a temporada dele. Gol em final de Champions vale quanto?

Na minha visão, até daria pra aceitar ser superado pelo Bellingham. Quem sabe se a Inglaterra tivesse ganhado a Euro. Agora, ficar atrás de Rodri que, inclusive, perdeu o pênalti que praticamente decretou a derrota do City na final da Supercopa da Inglaterra é sacanagem.

É revoltante e ficamos sem entender os critérios de escolha. Sendo assim, a indignação toma conta das redes que se une em solidariedade ao camisa 07. Mas será que o problema foi mesmo não ser Vini Jr? Ou também estamos carentes de alguém que possa nos representar fortemente no cenário mundial como era no passado? Alguém que fosse tão unanimidade como foi Ronaldo, por exemplo.

Antigamente, era tão obvio que os brasileiros estariam sempre alí no destaque que ficamos com um buraco na atualidade! Vivemos na nostalgia de Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká. Entretanto, depois da era CR7 e Messi tudo se tornou mais difícil. E o comportamento polêmico de Neymar só aflorou as criticas e provocou discussões calorosas quando se falava de alguém pra ser referência na hora da tão sonhada e disputada Bola de Ouro.

O fato é que prêmio do Brasil segue sem vir! Será que é possível chamar o VAR pra premiação? Enquanto isso, seguimos com as mãos pro alto, sendo assaltados pela falta de critérios, justiça e reconhecimento!

Força Vini! Que como vc mesmo postou: Faça 10x se for preciso! Eles não estão preparados para isso! Por mais representatividade, clareza e merecimento nas escolhas.