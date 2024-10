Flamengo e Atlético-MG têm histórico de rivalidade quente na Copa do Brasil

Bem-vindo ao inferno ou ao milagre mineiro? Eu já explico isso, pois Flamengo e Atlético-MG irão se enfrentar pela primeira vez em uma final de Copa do Brasil. Entretanto, será o quarto duelo entre os clubes pela competição. A rivalidade é grande, cheia de histórias e provocações.

Na última vez que se encontraram na Copa do Brasil, em 2022, pelas oitavas de final, o Flamengo foi o time da virada e Gabigol um personagem marcante. Após a partida de ida vencida pelo Galo por 2 a 1, o atacante disse na saída do gramado: "Lá eles vão conhecer o que é inferno".

A frase incentivou a torcida do Flamengo a criar um mosaico com a frase no duelo de volta, no Maracanã. Nas redes sociais, com a foto de um cartaz, Gabigol exibiu a frase: "Bem-vindo ao inferno". Na sequencia, postou: "Eu avisei. Obrigado, Nação, pelo apoio". O clima também esquentou entre Hulk e David Luiz, e o Fla se deu melhor fazendo 2x0 em casa.