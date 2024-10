Ônibus filmado por atleta do Corinthians expõe descaso com futebol feminino

E essa não é primeira vez que a meia vem a público para expor o sentimento de frustração com a competição continental. Durante a disputa no Paraguai, Zanotti desabafou sobre a situação dos gramado: "É inadmissível jogar futebol em um gramado nessas condições", disse a jogadora depois da classificação para a semi em cima do Olimpia.

Eu me coloco a pensar sobre a falta de carinho com as atletas e como os processos no futebol feminino, apesar da evolução, ainda são feitos por fazer e de qualquer maneira. Falta muito amor e muita paixão pelo esporte para que possamos alcançar o mínimo desejado.

Outro detalhe: será que apenas a Gabi notou a falta de respeito com a modalidade? Ou ela é apenas uma das poucas que tem a coragem de falar o que sente e vê, e de arcar com qualquer possível represália que venha a sofrer?

Talvez por isso tenha ficado afastada da seleção em momentos em que tinha total futebol para ser convocada e, inclusive, condições para ser titular no time. Falar, muitas vezes, te gera consequências, mas não há paz maior do que saber que estamos lutando por um propósito. Por mais Gabis que se imponham em um mundo de hipocrisia e de gente que diz que se importa com o futebol feminino.

Por mais respeito ao futebol feminino!