Sensação, João Fonseca é comparado ao nº 1 do mundo e tem moral com Federer

3. Melhor de sua idade: entre os tenistas com até 19 anos, João Fonseca é, com folgas, o mais bem ranqueado no planeta. O brasileiro é, hoje, o #113 do ranking. O segundo da lista é o austríaco Joel Schwarzer, também de 18 anos, mas #330 do mundo. O terceiro posto é do japonês Rei Sakamoto (18 anos, #365).

4. Ascensão rápida: antes de estrear no Rio Open de 2024, Fonseca era apenas o #655 do mundo. Depois de alcançar as quartas de final no ATP 500 carioca, o atleta saltou na semana seguinte para #343 e não parou de subir. Hoje, menos de um ano depois, é o #113. Ganhou 534 postos desde a semana especial no Rio.

5. Cotação em alta: mesmo antes de disputar o qualifying deste ano, João Fonseca já estava entre os 40 principais candidatos ao título para uma famosa casa de apostas.

6. Estreia entre profissionais: a cotação citada acima é extremamente rara para um tenista que nunca disputou uma chave principal de slam como profissional. O Australian Open marcará a estreia de Fonseca nesse tipo de situação, e ele terá pela frente o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo.

7. Começo aos 4: Fonseca começou a bater bola em uma quadra de tênis aos 4 anos, mas também jogava futebol e seguiu praticando as duas modalidades até os 10-11 anos. Ao sofrer uma lesão nos gramados, o ex-lateral direito ficou apenas no esporte da bolinha amarela.

8. Sucesso desde o juvenil: o carioca liderou o time brasileiro na conquista da Copa Davis Junior em 2022 e conquistou o US Open juvenil em 2023, quando se tornou o número 1 do mundo na categoria até 18 anos.