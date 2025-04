Análise: Fonseca perdeu os pontos mais importantes e pagou caro por isso

O duelo entre João Fonseca e Tommy Paul, válido pela segunda rodada do Masters 1000 de Madri e que terminou com vitória do americano por 7/6(7) e 7/6(3), foi decidido em uma meia dúzia de pontos - e não só nos tie-breaks.

O brasileiro teve, ao todo, 11 break points espalhados por quatro games diferentes, e converteu apenas um. Desses 11, dois foram set points no segundo set. Fonseca também teve dois set points no tie-break da primeira parcial, além de uma bela vantagem de 4/1 com o saque dentro deste game de desempate.

Paul, que só teve um break point e conseguiu converter (no começo do segundo set), foi melhor na maioria dos pontos importantes e acabou vencedor em um daqueles jogos que servem de lição para quem está iniciando no tênis: nem sempre ganha quem esteve melhor durante a maior parte da partida, mas quem é melhor nos "pontos grandes".