Sensação no Rio Open, Fonseca 'estreou' no torneio aos 7 anos vendo Nadal

"Foi na primeira edição, 2014. Eu tinha sete anos. Sou vizinho daqui! Minha mãe é muito amiga da Márcia [Casz, Diretora de Esportes do evento], então conheço ela desde criança. Quando fiquei sabendo que ia existir o Rio Open, eu já era fascinado por esporte. Foi aí que me inspirou cada vez mais a jogar tênis", disse, quando indagado sobre sua primeira visita ao ATP 500 brasileiro.

"Tenho uma relação especial com este torneio. Já vim como plateia, já vim como sparring [tenista que fica no evento durante o torneio e bate bola com os profissionais que procuram parceiros de treino], ano passado vim para jogar e, este ano, estou aqui de novo. É desfrutar o máximo do momento, é jogar feliz, e vamos com tudo", disse o carioca, torcedor do Flamengo, quando ainda disputava o qualifying de duplas.

Dono de um currículo invejável como juvenil (foi número 1 do mundo, ganhou a Copa Davis e conquistou o US Open do ano passado), Fonseca é um dos jovens mais promissores do mundo e está provando seu valor em sua segunda participação no Rio Open. Ano passado, ganhou um convite dos organizadores para jogar a chave principal, mas acabou derrotado na primeira rodada. Em 2024, com o mesmo convite, já avança para as oitavas. A vitória lhe garante um salto de cerca de 200 posições no ranking mundial. Atual número 655 do mundo, ele deve aparecer entre os 450 melhores do planeta já na próxima semana - mesmo se perder seu próximo jogo no Rio Open.

Nesta quinta-feira, ele volta à Quadra Guga Kuerten e vai enfrentar Cristian Garín, atual #88 do mundo. O chileno de 27 anos, ex-17º na lista da ATP, é mais experiente e tem no currículo o título do Rio Open de 2020. A partida será a última do dia e deve começar por volta das 21h30min (de Brasília). Os direitos de transmissão são do SporTV.