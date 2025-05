Fonseca se enfiou em buraco e novamente não conseguiu sair

A história da semana passada se repetiu em outro cenário. João Fonseca começou o jogo errando muito, cedeu uma quebra de saque e deixou que um adversário perigoso jogasse à vontade. Esboçou uma reação no segundo set, esteve perto de abrir vantagem, mas não conseguiu e voltou a falhar na reta final.

Foi assim contra Jesper de Jong na primeira rodada do Challenger de Estoril. O holandês fez um 6/2 rápido no primeiro set e abriu uma quebra de vantagem na segunda parcial. Fonseca se recuperou, devolveu a quebra e equilibrou as ações, mas voltou a perder o serviço no 12º game, o que decidiu o jogo.

Nesta quinta-feira, no Masters 1000 de Roma, o oponente era o húngaro Fabian Marozsan, #61 do mundo. Assim como De Jong, trata-se de um tenista competente e perigoso, mas não espetacular. E quando errou seguidas direitas, Fonseca cedeu uma quebra logo no começo da partida, o que deixou Marozsan mais confortável para fazer seu jogo. Fechou o primeiro set sem problemas e abriu uma quebra de frente no segundo. Mais uma vez, João igualou o placar e teve até três break points para abrir vantagem. Não conseguiu converter e foi forçado a jogar um tie-break, quando assinou sua sentença ao cometer duas duplas faltas seguidas. Marozsan, que foi competente, mas não necessariamente brilhante, aproveitou e fechou o jogo.