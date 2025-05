Fonseca erra muito e tomba diante de húngaro logo na estreia em Roma

Como foi o jogo

O jogo começou com os dois tenistas confirmando o serviço sem problemas, mas João se complicou pouco depois já no quarto game. Após um par de erros não forçados com sua direita, o brasileiro cedeu a quebra, deixando Marozsan à frente por 3/1. Quando encaixava seus ótimos primeiros serviços, o húngaro de 1,93m conseguia manter o carioca na defensiva, e foi assim que ele rapidamente abriu 4/1. Sem bobear, Marozsan manteve a vantagem e, com um ace, fechou a parcial em 6/3. Fonseca somou apenas três winners e venceu somente cinco pontos no saque do adversário em todo o set.

João voltou a ter problemas no terceiro game do segundo set, que começou com Marozsan atacando o segundo serviço do brasileiro. Mais duas direitas erradas depois, o húngaro teve mais um break point e não desperdiçou: subiu à rede e, com um voleio vencedor, alcançou a quebra. Em seguida, Marozsan confirmou o saque sem perder pontos e abriu 3/1. O carioca, porém, reagiu e devolveu a quebra no sexto game, quando encaixou uma passada de backhand para obter um break point e, na sequência, viu Marozsan cometer uma dupla falta.

Com o placar em 3/3 e uma torcida barulhenta a seu favor, o brasileiro ganhou ânimo, confirmou seu saque sem sustos e abriu 4/3. Com boas devoluções depois, Fonseca voltou a ameaçar o serviço do húngaro, mas Marozsan salvou três break points jogando bem e igualou o placar em 4/4. O carioca também encarou um break point no 11º game, mas se salvou com uma direita vencedora no contrapé do oponente.