Fonseca: "Meu sonho é ser #1 e ganhar um slam. Sei que posso chegar lá"

Você jogava em que posição?

Eu jogava futsal e era lateral. E tive uma pequena lesão. Eu jogava com um pessoal um pouquinho mais velho do que eu, e fiquei um pouco assustado. Falei "vou continuar no tênis". Fui jogando cada vez mais torneios. Eu viajava com a minha mãe na época. A gente jogava torneios brasileiros, eu ganhei a Copa Gerdau [um dos torneios juvenis mais importantes do país, junto com o Banana Bowl] com 11 anos, mas nada do tipo "o João vai ser profissional." Nada.

Isso tudo no Country [Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema]?

Isso tudo foi no Country. Sempre treinei no Country. Até os 12, eu treinava no Country e no [Juan Pablo] Etchecoin. Estava com o Juan. Quando o Guilherme [Teixeira, seu atual técnico] foi para o Country, o Bruno Bonjean, que era diretor do clube, chamou o Guilherme e o [ex-profissional] Fabiano de Paula para o Country. Foi quando eu conheci o Guilherme. Comecei a treinar com ele - eu tinha um carinho grande pelo Juan e estava indeciso sobre o que fazer. Foi quando eu decidi ficar com o Guilherme. Foi uma decisão difícil. Eu era muito novo ainda, então meio que minha família decidiu um pouco mais por mim. E fomos seguindo. No começo, era mais difícil viajar com o Guilherme porque ele também dava aula social no Country. Eu viajava com o sócio dele, que é o Victor Sakamoto. E cada vez mais foram surgindo resultados meus, as coisas foram expandindo, eu fui viajando cada vez mais com o Guilherme, e aí surgiu a oportunidade de o Guilherme criar um complexo, que é a Yes Tennis, ali no Itanhangá, no começo da Barra. E as coisas ficaram cada vez mais profissionais. Comecei a treinar todo dia, dois turnos, mudei de escola. Mudei duas vezes. Fui para uma escola brasileira online, depois para uma escola americana online e, bom, as coisas foram surgindo muito rápido na minha vida.

Quando foi a primeira vez que você pensou "eu posso ser muito bom nesse negócio aqui"?

Eu acho que para ser muito bom... Quando eu ganhei minhas primeiras rodadas de Challenger, deu um clique assim...