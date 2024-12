Casa de apostas põe Fonseca entre 40 mais cotados ao Australian Open

João Fonseca tem 18 anos, ocupa o 145º posto no ranking mundial e nunca disputou a chave principal de um slam, mas já figura a lista de 50 mais cotados ao título do Australian Open para uma importante casa de apostas. Mesmo precisando disputar o qualifying em Melbourne, o carioca, que acabou de conquistar o título do ATP Next Gen Finals, já é o 37º na lista de cotações para o campeão do primeiro slam de 2025.

Segundo a bet365, o favorito ao título no momento é o atual campeão e número 1 do mundo, Jannik Sinner. Se o italiano confirmar a expectativa, quem apostar nele receberá R$ 2,50 para cada real apostado. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic vêm logo atrás na lista, pagando, respectivamente, 3,50 e 4,00. Se João Fonseca for campeão, quem investir no brasileiro ganhará de volta R$ 151,00 para cada real apostado.

Apesar de a chave do Australian Open ter 128 jogadores, a casa, por enquanto, abriu apostas em apenas 44 atletas. Nomes como o chileno Alejandro Tabilo, #23 do mundo, o argentino Francisco Cerúndolo (#30) e os brasileiros Thiago Wild (#74) e Thiago Monteiro (#109) nem aparecem no site.