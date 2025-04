Saque será chave para Fonseca bater #12 do mundo e avançar em Madri

João Fonseca voltará à quadra no Masters 1000 de Madri neste sábado para um duelo duríssimo na segunda rodada. Seu adversário será o ex-top 10 e atual #12 do mundo, o americano Tommy Paul. Trata-se de um tenista consistente, inteligente e que sabe construir pontos. Paul não possui, contudo, golpes tão potentes de fundo de quadra quanto a direita de Fonseca. E um dos melhores caminhos para o brasileiro conseguir impor sua direita é sacar bem, algo que ele já fez na estreia.

Na partida desta quinta-feira, contra o dinamarquês Elmer Moller (#114), o brasileiro teve pontuação 8,5 na qualidade de seu serviço. A nota é aferida pela empresa Tennis Data Innovations, que usa uma fórmula que inclui as porcentagens de primeiro e segundo serviço, a altura do contato com a bola, a velocidade média dos dois saques, o número de aces e a porcentagem de saques não devolvidos pelo oponente. Foi a segunda maior nota de Fonseca na temporada, e o brasileiro ficou bastante acima da média do circuito (7,9) no quesito.

O saque é especialmente importante em Madri porque a capital espanhola fica localizada 650 metros acima do nível do mar, e a altitude faz a bola andar mais rápido, o que beneficia os melhores sacadores (entenda mais sobre os efeitos da altitude aqui). Assim, com um bom aproveitamento e uma boa velocidade, é possível complicar a vida dos adversários e receber devoluções menos agressivas. Assim, o caminho se abre para Fonseca atacar com sua direita - que também é beneficiada pela altitude.