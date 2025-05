Novo WTA 250 de São Paulo já nasce querendo ser 500

A volta do circuito mundial feminino ao Brasil foi confirmada na semana passada, com o anúncio da realização do SP Open, um torneio da série WTA 250 que será jogado em setembro, no Parque Villas-Boas, na capital paulista. O evento será organizado pela mesma IMM que faz o Rio Open há mais de uma década, mas, diferentemente do torneio carioca, que dificilmente dará um salto de ATP 500 para Masters 1000, o evento paulista já nasce pensando em chances reais de subir de nível e tornar-se um WTA 500.

"O ponto principal é que a arena fique cheia e que as pessoas curtam o evento para que a gente possa conseguir dar longevidade para o evento e fazê-lo crescer. Do lado do Rio Open, a gente já falou bastante e sabe que as possibilidades de ser um Masters 1000 eram muito pequenas. Acho que no WTA a gente tem uma chance mais real de fazer esse evento virar um WTA 500. Não é algo de curto prazo. É médio e longo prazo, 3-5 anos. Nos primeiros anos, vai ser um 250, mas por que não almejar que esse evento cresça, ainda mais numa cidade como São Paulo, que tem um público bem interessante de tênis?", diz Lui Carvalho, que é o diretor do Rio Open e exercerá a mesma função no SP Open.

A chave principal do WTA 250 paulista será disputada de 8 a 14 de setembro, em quadras duras. O qualifying começa um pouco antes, no dia 6. A data, que pertence às promotoras internacionais IMG e Mubadala Capital e será alugada para a IMM, é imediatamente seguinte ao US Open, também jogado em piso sintético.