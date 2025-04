Fonseca perde quatro set points e cai diante de nº 12 do mundo em Madri

Ice in his veins @TommyPaul1 saves two set points in the tiebreak & takes the first set 7-6 over Fonseca!#MMOpen pic.twitter.com/AGnHCujGte -- Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2025

João manteve a vantagem até conquistar dois set points (6/4). No primeiro, com seu saque, jogou uma direita para fora. No segundo, errou uma esquerda, o que deixou o placar igualado em 6/6. Paul, então, contou com uma direita na rede do brasileiro para abrir 7/6, mas foi a vez de Fonseca salvar um set point com um belo saque e uma direita vencedora. No entanto, uma esquerda na rede deu a Paul outro set point, desta vez com o saque. O americano sacou aberto, o brasileiro errou a devolução, e Paul fechou o set em 7/6(7).

Paul quebra primeiro

Fonseca seguia cometendo erros não forçados, e o cenário ficou mais complicado quando, ao errar uma direita fácil, junto à rede, o brasileiro teve seu saque quebrado logo no terceiro game do segundo set. Paul, que neste ano venceu todos os jogos em que ganhou o primeiro set, voltou a ser ameaçado no sexto game. O americano salvou outros dois break points - ambos no segundo serviço - com ótimas direitas, mas na nona chance, Fonseca finalmente conseguiu sua primeira quebra ao contar com uma esquerda na rede do oponente.

Fonseca reduziu seus erros, e o jogo ficou equilibrado novamente. A reação do brasileiro foi recompensada quando Paul, sacando em 4/5 e 30/0, cometeu dois erros. Após uma boa direita, Fonseca conquistou um set point, mas o americano se salvou jogando bem. João teve um segundo set point, mas desta vez cometeu um erro não forçado e desperdiçou a oportunidade. Após uma esquerda de João na rede, Paul confirmou o game e deixou o placar em 5/5.