Fonseca estreia bem e deve ter boas chances contra #12 do mundo em Madri

João Fonseca passou sem sustos pelo dinamarquês Elmer Moller em sua estreia no Masters 1000 de Madri deste ano. O carioca fez 6/2 e 6/3 sacando muito bem (falarei sobre este aspecto mais tarde), confirmando seu favoritismo, e marcou um encontro com Tommy Paul, #12 do mundo, na segunda rodada do torneio. Em minha análise, falo do jogo de hoje e afirmo que João deve ter chances interessantes contra Paul, que é um tenista competente e inteligente, mas não joga tanto no saibro e nem tem grandes vitórias recentes no piso. Confira a análise no vídeo abaixo.

