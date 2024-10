Botafogo contra freguês e Palmeiras na luta. Informações e palpites do PVC

ANÁLISE - Duelo de segundo contra terceiro colocados e torcida do Palmeiras julgando haver chance de assumir liderança. Mas o jogo é difícil. Muito difícil, mesmo com desfalques do Fortaleza, que ainda pode ser campeão.

PALMEIRAS - Problemas - Aníbal Moreno (terceiro cartão), Marcos Rocha (terceiro cartão), Gabriel Menino (suspenso pelo STJD), Murilo (machucado), Piquerez (machucado), Maurício (machucado), Bruno Rodrigues (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Wéverton, Mayke, Vítor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Zé Rafael e Richard Ríos; Estêvão, Raphael Veiga e Felipe Ânderson; López. Técnico: Abel Ferreira

Últimos cinco jogos - v-e-v-v-v

FORTALEZA - Problemas - Tinga (expulso), Marinho (expulso), Bruno Pacheco (terceiro cartão), Cardona (machucado, dúvida), Lucas Sasha (machucado, dúvida), Breno Lopes (terceiro cartão) - Time provável (4-4-2) - João Ricardo, Britez, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Yago Pikachu, Hércules, José Wellison e Moisés; Pocchettino e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Últimos cinco jogos - e-d-v-d-v

CURIOSIDADE - O primeiro título brasileiro do Palmeiras, de acordo com a unificação, foi conquistado numa final contra o Fortaleza, no Pacaembu: 8 x 2.