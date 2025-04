Zubeldía completa um ano no São Paulo com vitória e críticas justas

Do primeiro tempo excelente do São Paulo às substituições difíceis de se compreender no segundo tempo.

Luis Zubeldía completou um ano de sua contratação neste domingo. Foi em 20 de abril de 2024 que o Tricolor anunciou oficialmente a contratação do treinador argentino, que chegava credenciado pelo título da Copa Sul-Americana do ano anterior, pela LDU.

Um ano depois, com momentos de desgastes superados com a diretoria, o treinador chega à primeira vitória no Campeonato Brasileiro, na quinta rodada, mas sob críticas pelas alterações que parecem trazer o adversário para dentro de seu campo.