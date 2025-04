Flamengo também testará o velho clichê de que Estadual não é parâmetro

Mesmo nessa época, nada foi parâmetro. Time ia bem na Libertadores, no primeiro semestre, e figurava no meio da tabela do torneio nacional, ganhava a Copa do Brasil e era rebaixado, como o Palmeiras (2012), mas também podia ganhar o mata-mata e ser vice-campeão, como o Vasco (2011).

O sucesso num torneio não define o fracasso em outro, nem o inverso.

O que se prova pelas últimas dez edições de Brasileirão, seis delas vencidas por campeões estaduais. A saber: Corinthians (2017), Flamengo (2019 e 2020), Atlético (2021), Palmeiras (2022 e 2023).

Pelas situações dos clubes, está claro que o Corinthians, campeão paulista, não é favorito para o Brasileirão.

O Flamengo, sim. Candidato a todos os troféus, pode perfeitamente vencer o Brasileiro depois de ter conquistado o bi Carioca.

Acontece que o time não se mantém tão estável depois do Fla-Flu, finalíssima do estadual. Desde então, oito jogos, só quatro vitórias.