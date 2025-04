Lesões de Micael e Vítor Roque no Castelão ampliam guerra dos gramados

Calleri sofreu ruptura do ligamento cruzado jogando no gramado do estádio Nílton Santos, o que fez voltar a discussão sobre o risco de lesões ser maior, igual ou menor em campos sintéticos do que nos esburacados. Não há dúvida de que o melhor é jogar em gramados naturais bons, como Itaquera e Beira Rio.

Cinco dias depois do problema do centroavante argentino, dois jogadores do Palmeiras saíram do campo do Castelão com dores e lesão. Vítor Roque está fora do jogo contra o Bolívar, em La Paz, porque pisou num buraco do estádio estadual da capital cearense. Micael teve torção do tornozelo e está no departamento médico por tempo indeterminado.

Aqui já se falou que é preciso criar padrão para os gramados da Série A do Brasileirão. E, se houver intenção de retirar os sintéticos, o que não acontecerá nem em 2025 nem em 2026, será necessário dar prazo, como se fez na Holanda, onde se anunciou a decisão em 2023 os gramados só serão todos naturais no segundo semestre deste ano, dois anos e meio depois.