PVC: Santos hoje não se acha maior que Neymar, mas é

O colunista apurou que o gerente de futebol Fabinho Soldado vai se reunir ainda nesta terça (22) com Dorival.

Fabinho e Dorival vão se encontrar hoje. O Fabinho está a caminho de Florianópolis, o horário do encontro não me especificaram, mas vai ser hoje e o Fabinho vai apresentar para o Dorival o projeto do Corinthians.

É uma conversa que, para o Dorival, é sem compromisso, um papo inicial de trabalho. E o Fabinho vai para tentar convencer o Dorival a ir adiante na negociação. Essa primeira reunião é para falar sobre projeto esportivo.

André Hernan

Além de ser gerente de futebol, Fabinho foi designado para a missão porque é próximo do treinador, com quem trabalhou no Flamengo.

O Fabinho está indo pela relação que ele tem com o Dorival, porque os dois trabalharam no Flamengo e foram muito próximos. O Fabinho era próximo da comissão técnica, do Lucas Silvestre, do Dorival, do Celso Rezende, e criou uma relação muito boa.