Palmeiras fecha semana perfeita como líder e com quebras de dois tabus

Ganhar no Castelão era jejum palmeirense desde 2019. Significa que, desde o retorno do Fortaleza à Série A, só uma vitória do Palmeiras na capital cearense, por 1 x 0, gol de Willian.

O Fortaleza não perdia no Castelão havia 23 partidas, desde a trigésima rodada de 2023. Quer dizer que o Tricolor do Pici não perdeu nenhuma vez na sua casa durante toda a campanha do ano passado, quando foi o único imbatível como mandante.

Antes de viajar a Porto Alegre, o Palmeiras também sabia que não vencia o Internacional no Beira-Rio desde 2021, quando fez 2 x 1 com gol de Danilo no final de um jogo difícil. Na história de seus confrontos no estádio colorado, pelo Brasileirão, o alviverde venceu apenas pela quinta vez em 39 visitas.