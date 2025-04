Atalanta x Lecce: Palpite, Onde Assistir, Horário, Escalação - Serie A - 25/04

Atalanta x Lecce: veja os palpites e onde assistir o confronto da 34ª rodada do Campeonato Italiano. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, dia 25/04, a partir das 15:45 (horário de Brasília), no Gewiss Stadium.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Atalanta x Lecce: Palpites do Dia