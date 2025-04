Como a Fórmula 1 estuda tirar o Manchester United do buraco

Imagine que sua empresa controla as operações esportivas de um dos maiores clubes da Inglaterra, que passa por uma fase difícil, e ao mesmo tempo tem um terço da equipe Mercedes na F1, recheada de profissionais acostumados a processar um sem-número de dados a cada GP para melhorar a performance de absolutamente todos os aspectos que vão refletir nos resultados na pista.

Melhor ainda: um dos melhores engenheiros que realmente colocam a mão na massa no estudo desses dados já comunicou o desejo de sair da equipe no final do ano, e você percebe que essa área de usar dados para melhorar o desempenho, seu clube está atrás dos rivais.

Esse é o cenário que está fazendo com que a INEOS esteja tentando atrair o engenheiro de performance Michael Sansoni para o Manchester United. As partes estão tentando entender, na prática, o que um engenheiro de Fórmula 1 pode fazer com os dados para indicar os caminhos para o time melhorar, e é possível que Sansoni já comece na nova função antes do início da próxima temporada do futebol inglês.