Bortoleto deverá ter novo chefe de equipe ex-Red Bull antes do previsto

De mecânico a chefe de equipe

Wheatley tem uma trajetória bem incomum, começando como mecânico na Benetton no início dos anos 1990. Em 2005, se juntou à Red Bull como gerente da equipe de corrida e depois se tornou diretor esportivo.

Ele é conhecido pelo perfeccionismo e pelo conhecimento profundo das regras esportivas da Fórmula 1, uma arma importante nas discussões da Red Bull com os comissários de pista que ficou bastante clara nos últimos anos.

Seu trabalho também foi importante para a Red Bull se tornar a equipe a ser batida nos pit stops. Eles sempre estiveram na vanguarda de novas técnicas e tecnologias para tornar as trocas de pneus mais rápidas e isso teve muito o dedo de Wheatley.

Na Sauber/Audi, Wheatley vai reencontrar o chefe de mecânicos da Red Bull, Lee Stevenson, que está no time desde abril do ano passado e tem sido importante para reorganizar a equipe de corrida e a melhorar justamente os pit stops, o grande drama da Sauber no início de 2024.

Crise de Horner acelerou saída

O britânico se colocou internamente como um possível substituto para Christian Horner, quando o chefe da Red Bull balançava no começo do ano por conta de uma investigação por comportamento impróprio com uma funcionária.