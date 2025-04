Bortoleto termina em 19º e explica dificuldade para tentar ultrapassagens

Gabriel Bortoleto teve uma corrida difícil no Bahrein, passando a maior parte do tempo na última colocação, próximo dos carros que iam logo a sua frente, mas a falta de tração do carro da Sauber impedia qualquer ataque. O brasileiro terminou sua quarta corrida na Fórmula 1 na penúltima colocação, após o abandono de Carlos Sainz, na prova vencida por Oscar Piastri.

"A tração desse carro é horrorosa", disse o brasileiro durante a corrida. Ao final da prova, quando seu engenheiro de pista comentou como a corrida tinha sido difícil, Bortoleto sequer respondeu.

"Honestamente, não consigo seguir os carros que vão à frente de perto. Mesmo quando eu tenho um bom ritmo, ou na relargada, quando eu estava com o pneu médio contra o Stroll que estava com o duro logo na minha frente, assim que eu me aproximo, parece que eu perco completamente a aderência e o controle. E não vou a lugar algum", disse o brasileiro após a prova.