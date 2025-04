Lando Norris lidera 1º treino no Bahrein com dois brasileiros na pista

A volta da Fórmula 1 ao palco dos testes da pré-temporada fez com que várias equipes optassem por usar o primeiro treino livre para dar a chance de pilotos reservas andarem, cumprindo uma regra que mudou neste ano e que obriga cada piloto a ceder duas sessões por ano para estes pilotos.

Além de Drugovich, estavam na pista Beganovic, pela Ferrari, no lugar de Charles Leclerc; Vesti, na Mercedes no lugar de Russell; Iwasa no lugar de Verstappen na Red Bull e Hirakawa, que fez um treino livre pela Alpine no Japão e logo depois foi anunciado pela Haas, entrando no Bahrein no lugar de Bearman nesta sessão.

Bortoleto testou diferentes ajustes de asa dianteira durante a sessão, lembrando que esse foi um fator importante para ele na última classificação no Japão. Ao contrário do que aconteceu em outros treinos, no entanto, ele não conseguiu tirar tanto do pneu macio quanto o companheiro Nico Hulkenberg e ficou bem atrás do alemão. Com os pneus duros, no início da sessão, os tempos estiveram mais próximos.

Ao final do treino, Bortoleto relatou à equipe que sentiu que seus pneus traseiros estavam se aquecendo demasiadamente, o que é sempre o fator limitante na pista do Bahrein, e avaliou que o nível de flexibilidade da suspensão pode ser alterado para retificar isso.

Drugovich já tinha avisado que faria trabalhos comparativos para a Aston Martin, que não puderam ser completados durante a pré-temporada. Com o pneu macio, ele rapidamente andou no mesmo ritmo de Lance Stroll, como costuma fazer sempre que entra nestes treinos livres, mesmo com o carro se comportando de maneira bastante arisca.

Com os titulares de volta, os pilotos voltam à pista para a segunda sessão, a mais importante do fim de semana por ser a última disputada no entardecer, quando ocorrem a classificação e a corrida, a partir das 12h pelo horário de Brasília.