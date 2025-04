Reunião sobre motores da F1 reforça dúvidas sobre 2026 e futuro elétrico

Também foi levantada a questão dos custos e da necessidade de dar uma chance para o regulamento de 2026. Esse foi o argumento da Mercedes, que não se opôs totalmente a uma revisão no futuro, mas salientou que deveriam ser respeitados os prazos anteriormente estipulados. Esses prazos previam uma mudança de regulamento só em 2031.

As demais presentes, Ferrari, Ford (que agora tem uma parceria com a recém-formada Red Bull Powertrains) e a GM (que estará no grid via Cadillac ano que vem, inicialmente usando motores Ferrari) não teriam se pronunciado.

Nada muda pelo menos até 2029

No final das contas, a proposta apresentada pela FIA de um motor sem eletrificação foi totalmente rejeitada, com a abertura para a discussão de possibilidades que não descartem totalmente o uso de baterias, mas que visem uma diminuição no peso e nas dimensões dos novos motores, que poderiam estrear antes de 2031 se houver um acordo a respeito de uma solução melhor.

Esse é um ponto fundamental para os pilotos e ponto pacífico para todos na F1, depois que os carros chegaram ao seu recorde em termos de dimensões e ao peso mínimo, contando o piloto, de 800kg. Para 2026, haverá uma redução tanto no peso, quanto no tamanho dos carros, mas ela não é considerada suficiente.

Toda essa discussão só deixa claro que há muita desconfiança no paddock em relação ao conjunto de regras de 2026. Houve vários comprometimentos no regulamento da unidade de potência para que ele fosse aprovado a fim de que a Audi entrasse, e alguns pontos tiveram que ser "remendados" pelo novo carro, por meio de um sistema que deu muita dor de cabeça para os engenheiros, com uma configuração aerodinâmica para as curvas e outra para as retas.