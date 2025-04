Piastri faz a pole do GP do Bahrein e tem boa chance de encostar em Norris

A quarta etapa do campeonato tem largada ao meio-dia, pelo horário de Brasília. Lando Norris é o líder do campeonato, com um ponto de vantagem para Max Verstappen, que teve problemas nos freios por toda a classificação e larga apenas em sétimo lugar. Piastri está 13 pontos atrás do companheiro de McLaren.

Bortoleto faz uma tentativa a menos de Hulkenberg e é eliminado no Q1

Após as primeiras voltas, as duas Red Bull eram as duas últimas colocadas. Com problemas nos freios, Max Verstappen abortou sua volta no final, com muita dificuldade com o carro. E a volta de Tsunoda foi deletada por ele ter passado dos limites de pista. Outra surpresa era Isack Hadjar, que esteve no top 10 por todo o tempo, mas que só era 17º após a primeira tentativa, logo à frente de Gabriel Bortoleto, que optou por não ir para a pista logo de cara, como fez seu companheiro Nico Hulkenberg, que a essa altura era décimo colocado com duas voltas rápidas completadas.

Os dois pilotos da Red Bull e Hadjar conseguiram passar para o Q2 na segunda tentativa. Após sua segunda volta, Bortoleto chegou mais perto do companheiro, a um décimo do alemão, mas os dois ainda estavam perto demais da zona de corte do Q1. Hulkenberg usou bem a estratégia de fazer três tentativas, melhorou ainda mais no final e conseguiu passar. A diferença entre os dois ficou em dois décimos, e dois pilotos conseguiram se colocar entre eles.

Assim, Bortoleto foi eliminado com Oliver Bearman, da Haas, Lance Stroll, da Aston Martin, Liam Lawson, da Racing Bulls, que teve um problema de DRS, e Alex Albon, da Williams.

Q2 tem bandeira vermelha com batida forte de Ocon