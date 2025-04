Mais um dirigente sai da FIA para não 'servir ao poder' e pilotos silenciam

Quem aproveitou para falar foi a ex CEO da FIA, Natalie Robyn, que deixou a organização em maio de 2024 depois de 18 meses no cargo. "Quando os processos profissionais não são seguidos e as partes interessadas são excluídas da tomada de decisões, isso prejudica a base de uma organização forte", disse ela, que saiu logo antes de dois membros do comitê de auditoria, Bertrand Badre e Tom Purves. Meses depois, seria a vez do responsável pelo compliance da FIA, Paolo Basarri, ser demitido.

Ben Sulayem é esperado no paddock do Bahrein nesta sexta-feira para uma reunião em que tentará convencer os fabricantes de motor a considerar a volta dos V10 sem eletrificação em 2028 ou 2029, ideia que é apoiada pelo CEO da F1, Stefano Domenicali.

Alguém pode tentar derrubar Sulayem?

Há semanas, corre pelo paddock a informação de que haveria uma pessoa interessada em fazer oposição ao atual presidente, com apoio da maioria das equipes da F1 e a ideia seria lançar a candidatura o mais tarde possível para evitar retaliações. No entanto, é bom lembrar que são as confederações nacionais, e não os membros da F1, que têm poder de voto.

Os votantes são 245 membros de organizações que representam 149 países, entre clubes e autoridades esportivas nacionais.

É o mesmo comitê que aprovou, com maioria de 75% dos votos, mudanças no estatuto prevendo que investigações sobre ações da FIA, incluindo as relacionadas ao presidente, sejam avaliadas primeiramente por Sulayem e pelo presidente do senado da entidade, Carmelo Sanz de Barros, antes de prosseguirem.