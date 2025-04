McLaren tem contraste entre Norris errático e Piastri com tudo sob controle

Foi uma corrida movimentada do começo ao fim no Bahrein, mas só atrás de Oscar Piastri, que apenas controlou o ritmo para vencer pela quarta vez na carreira e descontar 10 pontos de Lando Norris na disputa pela liderança do campeonato. A diferença entre os pilotos da McLaren é de três pontos e o momento é de Piastri, que venceu duas das três últimas provas e foi o piloto mais rápido por todo o final de semana.

E o australiano poderia ter vencido três seguidas, não fosse um erro na segunda curva da volta decisiva na classificação do GP do Japão, uma prova que foi basicamente decidida no sábado, com poucas ultrapassagens.

Do outro lado da garagem, Norris não teve a recuperação que almejava. "Que idiota, muitos erros", disse ele enquanto via os replays de uma corrida que começou com ele fora da posição de largada, o que fez com que levasse uma punição de 5 segundos, depois teve disputas de posição não muito limpas com as Ferrari e uma tentativa final de ultrapassagem em cima de Russell que não deu certo.