Piastri lidera treino cheio de escapadas antes da classificação no Bahrein

"Provavelmente é o mínimo de aderência que eu já tive em um carro de F1", chegou a dizer Russell via rádio após rodar com a Mercedes. Além das altas temperaturas, a pista também parecia estar bem suja com areia.

Ao mesmo tempo, os pilotos tinham muito o que testar. Ninguém saiu da sexta-feira totalmente contente com o acerto do carro, nem mesmo as McLaren, francas favoritas depois de colocarem meio segundo no carro mais próximo no único treino livre feito em um horário representativo neste fim de semana. E a Pirelli diminuiu a pressão mínima dos pneus, algo muito incomum para eles.

Normalmente, eles decidem aumentar essa prescrição. Com uma pressão menor, o pneu ganha superfície de contato com o asfalto e, pelo menos em teoria, dá mais aderência aos pilotos.

O companheiro de Bortoleto, Nico Hulkenberg, causou um Safety Car Virtual durante a sessão depois de parar sua Sauber, dizendo que o motor tinha morrido. Mas ele conseguiu voltar para os boxes, e depois retornou à pista com 10 minutos para o final. Ambos ficaram em posições que levariam à saída da classificação já no Q1, depois de terem um desempenho melhor na sexta-feira.

Quem ficou na mesma da sexta foram as Red Bull e Lewis Hamilton. Mesmo com Leclerc em terceiro, os primeiros dados colhidos com o novo assoalho da Ferrari não seriam os esperados na comparação com o que as simulações apontavam, e Hamilton vem tendo um fim de semana particularmente difícil. Verstappen não passou do oitavo lugar, depois de ter reclamado bastante do carro desde o primeiro treino livre. E Tsunoda não conseguiu nenhuma volta limpa com o pneu macio, ficando em último lugar.