Após 3 GPs mornos, F1 vive a expectativa de corrida movimentada no Bahrein

Quem madrugou para ver as primeiras corridas da temporada da Fórmula 1 ficou bem decepcionado com o que viu. Mesmo com a promessa de uma temporada equilibrada e muitas disputas, diversos fatores fizeram com que as corridas acabassem ficando travadas e sem grandes disputas, culminando com um GP do Japão com poucas disputas ou variação estratégica. Mas o Bahrein tem todos os ingredientes para deixar esse marasmo para trás.

Por que o Bahrein é diferente?

O primeiro deles é a pista em si. O circuito de Sakhir tem pontos de freada forte, o que é importante para termos ultrapassagens; três zonas de DRS, que ajudam o piloto a manter contato com o rival que vai à frente; e não tem muitas curvas de alta velocidade, em que os carros geralmente perdem estabilidade.

Esse combo faz com que a diferença necessária entre um carro e outro para dar chance ao piloto de tentar uma manobra seja uma das menores do campeonato.