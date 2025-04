McLaren domina treino livre mais importante do Bahrein, e Bortoleto é 13º

Mesmo assim, as temperaturas do asfalto não caíram tanto quanto era de se esperar nessa sessão noturna: tem feito tanto calor no Bahrein neste fim de semana que, mesmo sem o sol, a temperatura da pista estava acima dos 33ºC durante a segunda sessão.

Isso significa que as equipes terão que cuidar ainda mais da temperatura dos pneus traseiros, que já é normalmente um problema no Bahrein pelas várias freadas fortes e áreas de tração do traçado.

Esse é um dos fatores que jogam a favor da McLaren, que aparenta ter uma vantagem justamente no cuidado com os pneus. De acordo com o chefe da equipe, Andrea Stella, o traçado em si, o primeiro do campeonato com curvas mais lentas, não seria o melhor para a McLaren, então eles teriam dificuldade em fechar a primeira fila. Na corrida, contudo, poderiam usar sua menor degradação para exercer sua vantagem.

Mas, a julgar pelo que foi visto no segundo treino livre, nem a conquista da primeira fila será um desafio tão grande assim para os líderes do campeonato.

Atrás da McLaren, a briga é mais apertada. Russell e Charles Leclerc, com a Ferrari que está testando um novo assoalho e difusor, marcaram tempos bem próximos, com Kimi Antonelli, companheiro do britânico, logo atrás.

Isack Hadjar continua fazendo um ótimo trabalho pela Racing Bulls e colocando o carro constantemente no top 10, inclusive à frente do vencedor da última corrida, Max Verstappen, e de Lewis Hamilton.