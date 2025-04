Medida contra calor pode estrear em Miami mesmo sem aprovação dos pilotos

Se não houver o tal "perigo de calor" declarado oficialmente, os pilotos são livres para usar ou não o sistema.

Pilotos não querem peso a mais

A F1 veio de duas corridas disputadas sob calor - especialmente o GP da Arábia Saudita, mesmo tendo sido realizado à noite - mas quase ninguém se animou em usar o novo sistema. O motivo? O peso.

É por isso que Lewis Hamilton ficou surpreso ao saber que George Russell tinha corrido com o sistema no GP do Bahrein. "Sério? Ficaria surpreso se foi isso mesmo, porque são 5 kg. Você tem que adicionar 5 kg ao carro, e ninguém mais faria isso."

Hamilton não está errado. Quando o "perigo de calor" é declarado, todos têm que adicionar 5 kg ao carro referentes ao equipamento, ou seja, usar o sistema é algo que só faz sentido nesse tipo de situação, pois isso significa perder mais de um décimo por volta na maioria das pistas.

Mas a Mercedes parece ter desenvolvido um sistema mais leve, permitindo a seus pilotos se refrescarem durante as provas sem perder tanto rendimento por causa do peso a mais. Ou o carro já está tão abaixo do peso mínimo que isso não faz diferença: eles colocariam um lastro para chegar no peso mínimo e, ao invés disso, instalam o sistema.