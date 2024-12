Neozelandês de 22 anos e 11 GPs na F1 será novo companheiro de Verstappen

É claro que a aposta em Verstappen é justificada pelos resultados que ele entrega. Todas as vezes em que a Red Bull lhe deu um carro competitivo, ele foi campeão. E, neste ano, na medida em que o carro foi se tornando mais imprevisível, muitas vezes mudando de equilíbrio durante as curvas, Perez perdeu toda a confiança e não conseguiu se recuperar. Mesmo Verstappen disse que o Red Bull tinha "se tornado um monstro" no meio da temporada. Uma série de mudanças aerodinâmicas fez com que eles dependessem mais do assoalho do que antes para gerar pressão aerodinâmica e isso alterou de forma negativa o comportamento do carro. E mesmo assim ele conquistou o tetracampeonato.

Mesmo tendo o perfil desejado pela Red Bull, está claro que a curva de aprendizado de Lawson terá de ser alta. E ele quer usar Verstappen para isso. "Obviamente seria o maior dos desafios enfrentar Max, mas esse é, de certa forma, o melhor lugar no grid para se estar, você aprende diretamente com o melhor cara, tem acesso a seus dados, a cada sessão, para ver exatamente como ele está se saindo. Para mim, como um piloto que chegou à Fórmula 1 e está se desenvolvendo, é a melhor situação possível para se estar, ter esses dados é o que me tornará melhor."

E Tsunoda?

O companheiro de Lawson tanto nas cinco provas do ano passado, quanto nas seis deste ano, Yuki Tsunoda, teve um desempenho melhor do que o neozelandês no confronto direto, mas nunca foi levado seriamente em consideração.

Parte disso tem a ver com seu perfil. A Red Bull acredita que ele estaria mais suscetível a sofrer com a consistência das performances de alto nível de Verstappen. E o fato de ele ser um piloto Honda também não ajuda. A parceria entre os japoneses e a equipe anglo-austríaca vai acabar em 2026, quando eles passarão a equipar a Aston Martin.