Bortoleto termina GP travado no Japão em 19º: 'Ritmo bom; largada destruiu'

O GP do Japão não foi uma corrida com grandes oportunidades para pilotos como Gabriel Bortoleto, que largavam longe dos pontos e sem carro para brigar pelo top 10 em condições normais. Largando em 17º e perdendo três posições na largada, o brasileiro ficou pela maior parte do tempo seguindo de perto Esteban Ocon, da Haas, e terminou em 19º. "É uma pena, porque acho que o ritmo era muito bom", disse o brasileiro logo após cruzar a linha de chegada. "A largada destruiu um pouco a gente".

Bortoleto optou por uma estratégia diferente, largando com os pneus duros, que são menos aderentes, porém mais duráveis. Eles também operam em uma janela de temperatura mais alta em comparação com os médios e, especialmente, os macios, o que não ajudou a largada do brasileiro. Jack Doohan e Lance Stroll, que largavam com os pneus macios, o passaram, assim como Esteban Ocon, que estava na mesma estratégia do piloto da Sauber.

A corrida foi morna por todo o pelotão, com poucas ultrapassagens. Os pilotos não estavam conseguindo se aproximar uns dos outros o suficiente para passar, então foi um GP de poucas oportunidades. No top 10, a única mudança nas colocações em relação à classificação foi Lewis Hamilton subindo de oitavo para sétimo, sendo o único piloto entre os ponteiros que tentou uma estratégia diferente, largando com os duros.