Bortoleto revela lição aprendida após o 17º lugar no grid do GP do Japão

"É experiência também, é minha primeira vez em Suzuka, não sei o quanto a pista melhora. Não quero colocar asa e de repente ficar de lado na minha última volta na qualificação. Porque eu estava realmente muito feliz com o carro no segundo jogo de pneus. Estávamos em uma boa posição e decidi ficar do mesmo jeito. Mas agora, lição aprendida, seguimos em frente, na próxima classiificação sabemos o que fazer."

Falando em aprendizados, na última volta antes da classificação, Bortoleto tinha levado um susto em um dos pontos mais rápidos da pista de Suzuka, quando abriu demais a trajetória na entrada da curva, pisou na grama, e quase perdeu o controle do carro. Uma batida ali poderia ter colocado até sua participação na classificação em risco.

"Toquei um pouco na grama e perdi a traseira ali. Eu pensei que tinha tido um problema porque teve um desequilíbrio na curva 13 que na verdade não era normal com o pneu dianteiro e pensei que algo estava quebrado. Eu já entrei no 130R pensando que algo poderia quebrar no carro, mas no final foi só algo da minha cabeça, não havia nada de errado e eu apenas toquei na grama e perdi a traseira."

Na classificação, ele foi quase dois décimos mais rápido que Nico Hulkenberg após a primeira tentativa de ambos. A diferença diminuiu na segunda tentativa, mas o brasileiro, que nunca tinha andado na pista de Suzuka, continuou na frente. Essa volta o colocou em 11º no Q1, com cinco minutos para o final e ambos os carros estavam passando para a segunda fase da classificação.

A última tentativa, no entanto, não foi boa e Bortoleto foi superado por Hulkenberg. Seu companheiro disse no rádio que a preparação dos pneus não foi ideal porque eles foram soltos no trânsito. Os dois acabaram sendo eliminados no Q1. "Eu peguei bastante trânsito também na volta rápida. Peguei dois ou três carros no meio da volta, mas a F1 é assim, trânsito é sempre uma loucura."

Bortoleto torce por uma corrida com chuva

Para a corrida, o piloto brasileiro disse preferir que a previsão de chuva se confirme. "É o único jeito que a gente pode pontuar", disse ele. No momento, a previsão é de que chova bastante durante a noite, mas não durante a corrida.