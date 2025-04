Norris lidera, Tsunoda impressiona na Red Bull e Sauber testa novo assoalho

Enquanto isso, Liam Lawson, que estava na vaga que agora é de Tsunoda, ficou bem atrás do novo companheiro Isack Hadjar, que está fazendo sua terceira corrida na F1 e praticamente a estreia em Suzuka, uma vez que correu apenas com um carro semelhante a um Fórmula 4, muito menos potente. Lawson terminou em 13º e Hadjar, em oitavo e a diferença entre os dois foi de três décimos.

Bortoleto não tinha o assoalho novo da Sauber no FP1

Na Sauber, Nico Hulkenberg testou na primeira sessão um novo assoalho, peça fundamental no rendimento do carro. Bortoleto fará o mesmo na segunda sessão e a equipe vai usar as comparações para entender qual é a melhor configuração para o restante do fim de semana.

A diferença entre os dois na pista, contudo, não foi grande. Eles ficaram separados por apenas um décimo, em 17º e 18º quando fizeram suas simulações com pneu macio e menos combustível. Depois, Bortoleto voltou à pista com os pneus duros e com mais combustível, pensando mais na corrida. As duas Haas melhoraram e se colocaram entre os dois, e o brasileiro caiu para 20º.

Segundo o diretor de performance da equipe, Stefano Sordo, trata-se da primeira fase de duas evoluções programadas para a peça, com várias mudanças que buscam ao mesmo tempo gerar mais downforce e, principalmente, melhorar o equilíbrio do carro.

Perguntado pelo UOL Esporte se isso melhoraria de alguma forma o rendimento do carro na turbulência, o que a equipe reconhece que é uma dificuldade maior para eles do que outras equipes, Sordo foi evasivo. "Pode ser que ajude".