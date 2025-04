Norris lidera, Fogo volta a atrapalhar treino e Bortoleto passa por susto

Já a Red Bull não apareceu entre os primeiros em nenhuma sessão no Japão. Max Verstappen disse que o carro está "inguiável", mas pelo menos seu novo companheiro, Yuki Tsunoda, está conseguindo andar bem mais perto dele do que Liam Lawson. Verstappen foi o quinto e Tsunoda terminou em nono, a três décimos do holandês.

A exemplo do que aconteceu na sexta-feira, a sessão foi interrompida por duas vezes depois da grama pegar fogo por conta das faíscas que saem do atrito entre o assoalho do carro e o asfalto, embora a FIA tenha tomado medidas preventivas, cortando a grama da maneira mais curta possível e também molhando as áreas mais afetadas.

Os pilotos já teriam de qualquer maneira uma sessão bem atarefada depois que quatro bandeiras vermelhas atrapalharam a sessão que seria a mais importante do final de semana por conta do horário, semelhante à hora da classificação e da corrida.

E as condições de pista mudaram também. Havia a expectativa de que o vento continuasse forte, como na sexta-feira, mas soprando na direção inversa. No entanto, o vento perdeu força.