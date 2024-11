Perez balança, mas o piloto mais consistente da Red Bull não é lembrado

Oficialmente, o grid da Fórmula 1 em 2025 está fechado, mas a própria Red Bull admite que tem uma decisão importante pela frente, que será tomada após a última corrida, em Abu Dhabi: honrar ou não o contrato que Sergio Perez tem com a equipe, algo que também pode trazer repercussões para a outra equipe deles, a RB.

Perez é o único piloto das quatro equipes mais fortes do campeonato que não venceu nenhuma corrida neste ano. Seu último pódio foi no GP da China, coincidindo com a última prova em que a Red Bull teve uma vantagem mais clara em relação à concorrência. Dali em diante, uma sequência de sétimos, sextos, oitavos lugares tem custado caro à equipe, que ganhou os últimos mundiais de construtores: eles atualmente estão em terceiro lugar, mesmo tendo Max Verstappen como campeão antecipado da temporada.

Perder posições no mundial de construtores significa menos dinheiro entrando para a equipe na divisão da fatia do bolo dos direitos comerciais. Além disso, Perez teve algumas batidas no ano, principalmente destruindo sua Red Bull no GP de Mônaco, e isso também afeta o tanto que a equipe pode investir em outras áreas, lembrando que as equipes precisam ficar dentro de um limite de gastos por temporada.